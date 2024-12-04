GU康城店12月6日開幕　連串優惠　有機會贏PlayStation 5主機｜著數情報

東京時尚品牌GU將於12月6日在將軍澳康城開幕，全新分店提供男裝、女裝及童裝，開幕期間將提供連串新店獨家禮遇。

玩攤位活動或獲禮物

GU將一連四天（12月5-8日）在康城商場指定位置舉行攤位活動。指定時間在GU「康城店開幕限定」商場攤位，可參與挑戰拋圈圈遊戲；下載GU手機應用程式並成功登記成為會員，可獲贈GU原創手繪襟章1個。數量有限，送完即止。

活動時間：12月5日12nn-8pm、12月6-8日11am-9pm

地點: Event Space II, 3/F, The LOHAS（鄰近「康城站」地鐵站A出口，經扶手電梯往3樓位置）

換領「LOHAS Rink溜冰場」指定門票

12月6-12日期間到GU康城店，並於Instagram追蹤「GU Hong Kong」帳戶、讚好及分享指定帖文至IG Story，有機會換領LOHAS Rink溜冰場「平日免費入場門票（早場）」及「門票買一送一」優惠券每款1張。(每日名額50份)

有機會贏PlayStation 5主機

12月6-19日期間完成指定步驟有機會贏得PlayStation 5主機（價值$3780）（頭獎1名）、《宇宙機器人》遊戲兌換代碼（價值$468）（二獎1名）或指定GU造型配飾組合（價值$377）（三獎共3名）。活動表格連結：bit.ly/GUPlayStationGiveaway

首1000名顧客可獲$30優惠券

12月6-12日期間首1000名在GU康城店購物的顧客（必須掃描會員條碼），可獲「$30線上線下優惠券」1張。優惠券使用期限為12月16日至2025年1月16日。

一對一穿搭建議

GU Osharista可為顧客提供穿搭提案，想試試「一對一穿搭建議」服務？可預約登記。成功預約之參加者，將收到店舖電話確認預約。活動日期：12月20-22日預約Google form：bit.ly/3Bf27vr

詳情：www.gu-global.com/hk/zh_HK/feature_thelohas.html

註：資料以店方最新公布為準