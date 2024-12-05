聖誕下午茶2024｜銅鑼灣逸蘭酒店冬日下午茶　享用兩份下午茶可獲贈茉莉花氣泡茶

惠顧兩份Saicho冬日花園下午茶，每名顧客可獲贈一杯Saicho氣泡茶，可選擇大吉嶺或焙茶口味。（圖片由相關機構提供）

「紅絲絨蛋糕配班蘭忌廉」將可口怡人的班蘭忌廉融入到經典的紅絲絨蛋糕之中，「聖誕樹幹蛋糕」以朱古力海綿蛋糕仿照樹木的外形製成，滿載節日氣氛。 （圖片由相關機構提供）

銅鑼灣逸蘭酒店今年3月改造後重新開幕，即將迎來首個聖誕節，除了酒店外牆加上巨型蝴蝶結裝飾，營造濃厚節日氣氛，酒店的Salon Lanson首度推出下午茶，讓顧客在悠閒的法國氛圍中細味以冬季為主題的精緻美食，食物包括香濃馥郁的「鵪鶉鵝肝千層酥批」，帶來原野的滋味，令人再三回味；「聖誕樹幹蛋糕」以朱古力海綿蛋糕仿照樹木的外形製成，滿載節日氣氛。「紅絲絨蛋糕配班蘭忌廉」將可口怡人的班蘭忌廉融入到經典的紅絲絨蛋糕中，繽紛的色彩讓人滿心愉悅。Saicho冬日花園下午茶為每名客人送上一杯Saicho氣泡茶，客人可選擇大吉嶺或焙茶口味，享用兩份下午茶即可獲贈特別版的Saicho茉莉花氣泡茶一瓶（750毫升）。

逸蘭酒店

地址：香港銅鑼灣禮頓道133號

網址：https://lansonplace.com/causewaybay/tc/

Saicho 冬日花園下午茶

供應日期：12月7日至2025年1月5日期間逢周六及周日，以及2024年12月24日至26日供應

時間：3pm-5pm

地點：Salon Lanson

價錢：每份680港元（兩位），價錢另附10%服務費。

訂位電話：3477 6806

訂位電郵：salon.lanson@lansonplace.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準