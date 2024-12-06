《照明商店》期間限定主題Cafe進駐九龍城　展出劇照原創漫畫　顧客可獲贈朴寶英朱智勛限量明信片｜好去處

《照明商店》12月4日在Disney+首播，是年度壓軸、原創奇幻治癒韓劇，改編自韓國著名網絡漫畫作家姜草，由朴寶英、朱智勛主演。Disney+今次更將劇集神秘的主要場景《照明商店》移師到香港，將九龍城一間極具特色的Cafe——「BLOSSOM 波甚珈琲」打造成《照明商店》期間限定主題Cafe，讓觀眾親歷劇中神秘的《照明商店》。
店內於當眼處張貼出多張主角們如朴寶英及朱智勛等的大型海報，同時姜草原著漫畫畫面與劇中畫面對照的大型相片，掛於牆上讓顧客打卡、沉浸於劇集的氣氛之中。韓劇《照明商店》是一間能連接陽間與陰間的神秘燈具店，每日都有徘徊於生死邊緣的「顧客」前來商店燃亮自己的燈泡以延續生命，感動治癒的故事由此展開。《照明商店》複製到香港，讓大家追劇之餘，更能體會劇中故事的境界。
Disney+年度壓軸原創韓劇《照明商店》共8集，12月4日首播，逢周三更新最新兩集，12月18日上線大結局。
《照明商店》期間限定Cafe@BLOSSOM 波甚珈琲
日期：即日至2025年1月1日
營業時間：周一及周日：8am-6pm，周二至周六：8am-11pm
地點：九龍城南角道45號地舖（BLOSSOM 波甚珈琲）