跟余文樂去澳洲昆士蘭　10大體驗尋找自我之旅【多圖】

在玻璃屋山國家公園之Ngungun山，可360度欣賞海岸和內陸全景。（圖片由澳洲旅遊局及官方網站提供）

來到努沙棲息地生態營地，袋鼠們會在你下榻的帳篷外經過。（圖片由澳洲旅遊局及官方網站提供）

Noosa Everglades努沙沼澤地是世界上僅有的兩個沼澤地系統之一，綿延60公里。（圖片由澳洲旅遊局及官方網站提供）

來到莫斯曼峽谷，絕不能錯過由當地土著人組織的Ngadiku Dreamtime Walks。（圖片由澳洲旅遊局及官方網站提供）

余文樂2017年自爆有恐慌症，鮮有在熒幕演出，TVB剛播出的台慶節目《與天地對話》，一連三集播出余文樂遠赴澳洲昆士蘭開恩茲（Cairns）及布里斯本（Brisbane）尋找自我之旅，究竟余文樂去了哪些地找尋回自我？

●開恩茲（Cairns）感受澳洲熱帶美景

海濱城市開恩茲位於澳洲昆士蘭州的東北部海岸線，是通往昆士蘭熱帶北部的起點，除了是享受戶外活動的理想地點外，同時充滿原住民文化氣氛，是體驗自然美景和豐富生態的絕佳選擇。

1.Ngadiku Dreamtime Walks體驗原住民生活

莫斯曼峽谷文化中心（Mossman Gorge Cultural Centre）位於昆士蘭州的道格拉斯港（Douglas Shire），從開恩茲沿海公路駕車1小時可到達。中心致力展示Quandamooka原住民文化和自然遺產。來到莫斯曼峽谷，絕不能錯過由當地土著人組織的Ngadiku Dreamtime Walks。Ngadiku在當地Kuku Yalanji語中，意思為「很久以前的故事和傳說」，沿途會穿越峽谷和雨林，參觀樹皮涼亭、駝峰、雨林等美麗且具文化意義的場所。[網址]

2.乘搭Ocean Spirit帆船開啓海洋探索體驗之旅

麥克拉斯沙島（Michaelmas Cay）位於開恩茲東北方向的海域，屬於大堡礁（Great Barrier Reef）的一部分，是一個擁有受保護海鳥和綠海龜棲息的國家公園。乘搭Ocean Spirit帆船前往Michaelmas Cay，可以直接在受保護的淺水區進行浮潛，或乘坐半潛艇欣賞熱帶魚群和巨型貝殼。這裏海水清澈見底，魚類品種豐富，能夠近距離探索熱帶魚的家園，是欣賞自然美景和豐富生態的絕佳選擇。[網址]

●布里斯本（Brisbane）享受大海魅力

布里斯本位於澳洲東部，北緣陽光海岸，南鄰國際觀光勝地黃金海岸市，擁有温暖的亞熱帶氣候，四季分明，適合全年旅遊。布里斯本交通便利，可以很方便地前往摩頓島、努沙、漢密爾頓島和北斯德布魯克島等地，享受各種精彩的水上活動。

3.Bajara "Footprints" Tour四驅車海灘文化之旅

North Stradbroke Island（北斯德布魯克島）是世界第二大沙島，擁有豐富的Quandamooka原住民文化。Bajara "Footprints" Tour在傳統的原住民歡迎儀式開始，在導遊的帶領下參觀重要的文化遺產景點，深入了解當地故事和傳說、學習辨識當地植物及其用途，同時欣賞島上的自然風光。訪客可以在寧靜的海灘上漫步，欣賞Myora Springs和Brown Lake的美麗景色，探索清澈的湖泊，觀察豐富的野生動植物，體驗與自然的親密接觸。遊客甚至可以在海灘享受美味的海鮮野餐。[網址]

4.Noosa Everglades探訪努沙大沼澤地

Noosa Everglades（努沙大沼澤地）是世界上僅有的兩個沼澤地系統之一，綿延60公里，四周環繞着古老的茶樹林和漂浮的睡蓮，水面如明鏡，訪客可以坐獨木舟，於日出時分欣賞山茂樫、茶樹、千層樹和睡蓮的倒影。這片獨特的美景橫跨兩個聯合國教科文組織生物圈保護區，數千年來基本保持原貌，澳洲超過40%的鳥類都視這裏為家園。[網址]

5.Habitat Noosa Everglades Eco Camp努沙棲息地生態營地

努沙棲息地生態營地位於Sunshine Coast（陽光海岸）的Lake Cootharaba湖邊，這裏的河水最深處僅有1.5米，河畔種植的茶樹，為湖水「注入茶樹精華」。清晨叫醒你的，可能是翠鳥的爽朗叫聲，或是帳篷外袋鼠跳躍的腳步聲。[詳情]

6.玻璃屋山國家公園 Ngungun步道半小時登頂

Glass House Mountains（玻璃屋山）是Sunshine Coast（陽光海岸）內陸的地標，擁有多條步行道和壯麗的瞭望台。玻璃屋山有11個山峰，而作為群山之一的Ngungun山，更是被列入昆士蘭和國家遺產名錄。Ngungun山步道於開闊的森林啟程，登上山頂僅需要半小時左右，可俯瞰附近的山峰、海岸和內陸全景。[詳情]

7.Hamilton Island漢密爾頓島度假村

Hamilton Island（漢密爾頓島）位於大堡礁中部的聖靈群島區域，是聖靈群島74座島嶼當中最大的島嶼之一。這裏擁有優美的自然環境，島上有豐富的活動，可使用立槳衝浪或獨木舟出海，或浮潛至附近的大堡礁探索海底世界，或乘直升機鳥瞰心形礁、或租用一部高爾夫球車，在漢密爾頓島的海岸線上蜿蜒而行，於落日時分欣賞無限美景。島上擁有各式各樣的度假村，無論是情侶、家庭出遊，還是短期住宿，不同的預算的住宿需求，都可滿足。餐飲選擇豐富，是大堡礁度假不錯的選擇。[詳情]

8.漢密爾頓島直升機心形礁之旅

心形礁位於大堡礁，遊客可乘搭直升機飛越白天堂沙灘、希爾灣和心形礁，從上空欣賞這片最新景緻。旅程全日招待最多6名訪客，可以獨享擁有鏡面外觀的專屬浮台，在碧波中暢泳，亦可乘坐玻璃底船零距離欣賞心形礁。[詳情]

9.Ocean Rafting體驗海洋激流快艇

Ocean Rafting的船隊由8艘12米長的充氣船組成，是唯一能直接進入希爾灣海灘（Hill Inlet Beach）的旅遊團，每艘船最多可搭載25至32名乘客。遊客可在一天內享受聖靈群島和大堡礁的最佳景點，包括心形礁（Heart Reef）和白天堂海灘（Whitehaven Beach）。導遊將帶領大家觀賞絢麗的珊瑚礁，並前往聖靈島國家公園（Whitsunday Islands National Park）欣賞秘境。[詳情]

10.Cruise Whitsundays reef cruise大堡礁郵輪之旅

Cruise Whitsundays提供各種日遊活動，包括遊覽大堡礁（Great Barrier Reef）、白天堂海灘（Whitehaven Beach），以及在浮橋上過夜的Reefsleep過夜體驗，在星空中聆聽海浪聲入眠。同時Cruise Whitsundays亦是全澳第一間提供Reefsuites水下住宿體驗，可以入住豪華珊瑚礁套房，盡享海底世界的景色。訪客可以自由選擇喜歡的海灘活動，例如浮潛、水肺潛水和衝浪等，觀賞超過1400種海洋生物和珊瑚。[詳情]