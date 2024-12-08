東薈城名店倉xDINOTAENG「Marshville's Winter」　雪國場景打卡+互動遊戲玩冰釣+快閃店買精品｜聖誕好去處2024

東薈城名店倉聯乘韓國文創設計品牌DINOTAENG，即日至2025年1月2日舉行東薈城名店倉MEETS DINOTAENG「Marshville's Winter」聖誕主題活動，設置7個棉花糖村雪國場景：「BOBO的甜蜜聖誕樹」、「繽紛雪橇大道」、「滑雪橇比賽」、「堆雪人比賽」、「冰上小木橋」、「極幻巨型冰屋」、「BOBO頒獎台」。打卡之餘，大家可以往二樓中庭廣場的「極幻巨型冰屋」，挑戰「冰釣尋寶」數碼互動遊戲：下載TAIKOO+流動應用程式，即場登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，可親身體驗韓國冰釣鱒魚的樂趣，更有機會贏取限定「朱古力棉花棒棒糖」。

同場更設有「DINOTAENG快閃店」，快閃店將會分階段推出各式各樣DINOTAENG精品、2024年全新冬日釣魚盲盒及新品，由毛公仔、手提袋、文具到生活用品，款式應有盡有。

戶外另有3大戶外打卡位：3米高的「滑雪場閘機」、6米高的「雪花FUN飛聖誕樹」、「冬日雪Hill纜車站」。

東薈城名店倉「Marshville's Winter」

日期：即日至2025年1月2日

時間：每日11:00am-10:00pm

地點：東薈城名店倉地下、二樓中庭廣場、二樓天橋

「冰釣尋寶」數碼互動遊戲

日期：即日至2025年1月2日

時間：每日12:00nn-7:00pm

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場

「DINOTAENG快閃店」

日期：即日至2025年1月2日

時間：每日12:00nn-9:00pm

地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty（275號舖）

「Marshville戶外滑雪樂園」

日期：12月6-8日、13-15日、20-22日、25-26日

時間：每日1:00pm-8:00pm（12月25日開放至10:00pm）

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場

網址：www.citygateoutlets.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm