馬哥孛羅酒店集團4款聖誕下午茶：傳統聖誕風vs.意大利風情vs.粉紅主題vs.朱古力口味｜聖誕下午茶2024

馬哥孛羅酒店集團旗下的香港酒店大堂酒廊、Cucina、港威酒店Three on Canton及太子酒店SAVVY，即日至2024年12月31日，分別提供不同聖誕下午茶。

馬哥孛羅香港大堂酒廊「傳統冬日聖誕」下午茶

馬哥孛羅香港酒店大堂酒廊推出傳統冬日聖誕下午茶，鹹點有法國布利芝士牛角包、芒果火雞三文治等，甜點包括馴鹿朱古力馬卡龍、迷你聖誕樹頭蛋糕、薑餅人藍莓芝士餅等。（兩位用$598、一位用$299）詳情：shorturl.at/Cjs9t

Cucina「意大利聖誕滋味」下午茶

Cucina則以傳統意大利聖誕滋味為主題，鹹點有火雞、栗子迷你撻配蔓越莓醬、意式麵包配煙三文魚、水牛芝士及松露、鴨肝肉醬雜莓果凍等；甜品包括傳統意式聖誕麵包、聖誕朱古力樹、聖誕朱古力樹頭蛋糕等。（兩位用$588、一位用$294）詳情：shorturl.at/uQwMI

Three on Canton粉紅「鍋」心下午茶

Three on Canton提供粉紅「鍋」心下午茶，以夢幻粉紅為主題打造一個甜蜜浪漫的節日體驗。重點推介蒔蘿紅菜頭三文魚多士、粉紅鮮果撻、香橙朱古力蛋糕；壓軸登場的粉紅朱古力火鍋，可以為下午茶體驗畫上完美句號。（兩位用$568、一位用$284）查詢電話：2113 7828

SAVVY「暖心朱古力」下午茶

SAVVY推出全新「暖心朱古力」下午茶，提供11款朱古力製成的鹹甜佳餚，例如鵝肝慕絲撻配酸甜蘋果醬及濃醇煙熏朱古力醬、酥皮焗牛肉碎朱古力咖喱、百利牛奶朱古力芝士蛋糕、抹茶白朱古力蛋糕、檸檬朱古力批等。（兩位用$568、一位用$284）詳情：shorturl.at/PomPu

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

聖誕下午茶2024：shorturl.at/HIeKU