啟德AIRSIDE露天廣場「圓頂花園The Cozy Dome」特設夜間泡泡表演｜聖誕好去處

啟德AIRSIDE於聖誕月舉辦連串精彩活動，其中露天廣場的「圓頂花園The Cozy Dome」現已揭幕，高逾6米的巨型聖誕樹以璀璨光芒成為全場焦點。聖誕樹旁邊的玻璃圓頂花園展出設計家飾品牌Zuny的經典手工皮革動物，與二樓中庭的「冰村奇遇記Polar Friends Village」互相呼應，營造冬日溫馨氣氛。現場更特設夜間泡泡表演，於指定時間將夢幻泡泡佈滿整個露天廣場，讓大家感受浪漫節日。

至於日本戶外用品選物店CARRYin主辦的「Snow Peak寵物嘉年華」，則會於12月20日至2025年1月1日舉行，歡迎大家帶同毛孩於Snow Peak巨型氣球裝置前打卡合照，一同選購秋冬季寵物服飾，更可以體驗即場刺繡服務，為衣服繡上可愛圖案。

另外，YouTube頻道「CoComelon」主角JJ及朋友Cody將會來到AIRSIDE與大家見面。於12月22日上午11時起，憑即日單一電子消費滿$500，或出席3個「約好學院」工作坊並累積150分，即可換領「CoComelon JJ & Cody Meet & Greet粉絲見面會」名額一個以及主題貼紙一張。

AIRSIDE「圓頂花園 The Cozy Dome」活動

日期：即日至2025年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：AIRSIDE地下露天廣場

夜間泡泡表演

日期：12月14、15、22、25、26日

時間：6:30pm-7:30pm（每隔半小時上演15分鐘）

CARRYin「Snow Peak寵物嘉年華」

日期：12月20日至2025年1月1日

時間：11:00am-9:00pm

地點：AIRSIDE 2樓210號舖

AIRSIDE「CoComelon JJ & Cody Meet & Greet粉絲見面會」

日期：12月22日

地點：AIRSIDE地下露天廣場

註：資料以主辦方公布為準