保暖內衣｜穿Heattech保暖衣港人常犯兩錯誤　附正確穿法及清洗方法

Heattech保暖內衣有不同系列以配合不同溫度，當中的超極暖系列，適合-20°C至10°C以下的極寒天氣。（圖片由相關機構提供）

建議穿上Heattech內衣打底後，外層需搭配冷衫、外套或風衣，形成保暖屏障，以防止熱量流失。（圖片由相關機構提供）

每次穿Heattech後都要清洗，建議使用冷水手洗，可減少材質疲勞。若用洗衣機，宜選擇輕柔模式，放入洗衣袋以防止變形。（圖片由相關機構提供）

天文台預測本周日（15日）市區最低氣溫將跌至13°C左右，不少人會穿上保暖內衣防寒。日本服裝品牌UNIQLO的Heattech保暖衣，是不少港人冬天保暖之選，UNIQLO香港教路，穿著和清洗都有方法，指出港人穿Heattech保暖衣常見兩大錯誤，並建議正確穿法和清洗保養方法。

●兩種錯誤穿法

1.內衣當T恤外穿：Heattech設計為內衣，若直接作為外穿層，保暖效果會大打折扣。

2.尺碼太寬鬆：選擇太寬鬆的尺碼，可能導致材料無法緊貼皮膚，影響功能發揮。

●正確穿法

貼身穿著：Heattech需要貼合皮膚，才能有效吸收人體水蒸氣並轉化為熱量。如果內衣與皮膚之間有太多空隙，會減低保暖效果。

●最佳保暖穿法

分層穿搭：穿上Heattech內衣打底後，外層需搭配冷衫、外套或風衣，形成保暖屏障，以防止熱量流失。

而Heattech保暖內衣有3種不同材質及種類，適合不同溫度範圍穿著

1.Heattech：適合5°C至20°C的溫度範圍。主要材質為聚酯纖維、黏膠纖維和氨綸，能吸收人體散發的水蒸氣並轉化為熱能。

2.Heattech極暖：肌膚接觸面為棉質，親膚舒適，適合-5°C至15°C，提供額外的保暖效果。

3.Heattech超極暖：適合-20°C至10°C以下的極寒天氣，材質更厚重，內層為高密度起毛物料，為3個系列之中保暖度最高的一類。

●清洗方法

1.清洗頻率：建議每次穿著後都要清洗，因留在保暖內衣上的汗液和皮脂，會影響材質性能。

2.手洗或機洗：建議使用冷水手洗，可減少材質疲勞。若用洗衣機，宜選擇輕柔模式，並放入洗衣袋以防止變形。

3.適合的洗衣用品：使用中性洗衣液，避免含漂白劑或柔順劑的洗衣用品，這些化學品可能破壞材料結構。

4.最佳水溫：低於40°C的冷水為佳，過高溫度可能令纖維縮水或損耗彈性。

●保養方法

1.晾乾：避免使用乾衣機，建議自然風乾，並避免陽光直射，以免材質老化。

2.存放：折疊存放於乾燥陰涼處，避免與尖銳物品接觸，以免勾破纖維。

3.避免過度拉扯：Heattech含有氨綸成分，過度拉扯可能導致彈性降低。