中環街市變身「冬日夢幻萌寵派對」　迪士尼《101斑點狗》《富貴貓》打卡位｜聖誕好去處

中環街市於即日至2025年1月2日呈獻「冬日夢幻萌寵派對The Pawfect Christmas」，於地下中庭、一樓及二樓主樓梯設置了多個迪士尼經典動畫人氣貓狗角色的打卡位，如《仙履奇缘》中的後母杜明尼夫人的寵物貓魯斯福、《101斑點狗》的斑點狗家族、《富貴貓》的瑪麗等，讓你與摯愛家人共同創造難忘回憶。除此之外，現場更設有貓狗主題期間限定店，帶來多款首次在香港發售的全新迪士尼貓狗系列周邊商品，從寵物用品、家居飾品，到充滿節日氣氛的限定款及全港首發的Belkin寵物頸圈連AirTag保護套，應有盡有。

中環街市更聯同一眾合作夥伴及慈善機構呈獻一連串寵物主題活動，由即日至1月2日，一樓活動空間將變身成「Pawtastic Playground for All萌寵遊樂場」，設有障礙賽玩樂設施及斜坡，誠邀一眾主人帶同毛孩挑戰趣味障礙賽；而在聖誕節12月25日當日下午2時至4時，中環街市的中庭更會化身伸展台，舉辦「冬日夢幻萌寵Fashion Show」，冠軍可獲得高達一萬元現金禮券及獎品。另外，中環街市由12月21日至27日的不同時段準備了一系列寵物講座及體驗，邀請各領域的專家分享寶貴經驗，包括犬隻行為訓練、人寵瑜珈、寵物美容、寵物急救等多元化活動。

適逢聖誕佳節，中環街市將聯同LOCOLOCO由即日至12月26日，於二樓24小時行人通道舉辦「毛茸茸派對．聖誕市集」，帶來各式各樣的聖誕商品，包括手工寵物飾品及獨特寵物零食等；從12月27日至2025年1月5日，「Play & Style! 玩樂派出所．跨年市集」將接棒登場，帶來新年的第一份驚喜。兩個市集合共將有超過100個攤位齊聚一堂，讓大家與愛寵共賀聖誕新年雙重佳節。

「冬日夢幻萌寵派對The Pawfect Christmas」@中環街市

日期：即日至2025年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：中環街市

貓狗主題期間限定店@中環街市

日期：即日至2025年1月2日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：中環街市地下OASIS

「Pawtastic Playground for All」萌寵遊樂場@中環街市

日期：即日至2025年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：中環街市一樓活動場地

中環街市 x LOCOLOCO：「毛茸茸派對．聖誕市集」

日期：即日至12月26日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：中環街市二樓24小時行人通道

中環街市 x LOCOLOCO：「Play & Style! 玩樂派出所．跨年市集」

日期：12月27日至2025年1月5日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：中環街市二樓24小時行人通道

註：資料以主辦方公布為準