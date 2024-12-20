聖誕好去處2024｜4米高「柯柏文 x LINE FRIENDS BROWN」@觀塘裕民坊YM²　玩盡4大彈跳刺激遊樂區

消費換領精美TRANSFORMERS X LINE FRIENDS特別版小禮品@TRANSFORMERS X LINE FRIENDS meets YM²裕民坊「冬日型格派對」（圖片由相關機構提供）

躍進「飛彈波波池」，戰士們可以在這裡放鬆休憩、彈跳、投擲波波，盡情釋放活力細胞@TRANSFORMERS X LINE FRIENDS meets YM²裕民坊「冬日型格派對」（圖片由相關機構提供）

觀塘YM²裕民坊由即日至2025年1月8日呈獻「TRANSFORMERS X LINE FRIENDS meets YM²裕民坊『冬日型格派對』」，「柯柏文 x LINE FRIENDS BROWN」、「麥加登 x LINE FRIENDS BOSS」及「大黃蜂 x LINE FRIENDS SALLY」首次登場出席香港的冬日派對，商場更為3大主角打造打卡位，包括全港首個高達4米高的「柯柏文 x LINE FRIENDS BROWN」博派最高指揮官、「麥加登 x LINE FRIENDS BOSS」狂派戰士首領，以及「大黃蜂 x LINE FRIENDS SALLY」施展歡樂天真的「型萌」魅力。

小朋友更不可錯過位於商場L1中庭的TRANSFORMERS X LINE FRIENDS「『型萌』遊樂基地」，內有4大充氣裝置遊樂區，包括「火箭星越大冒險」、「終極障礙賽」及「攀越小山丘」，最後還可在「飛彈波波池」大開派對。

另外，由即日起，參加「TRANSFORMERS X LINE FRIENDS meets YM²裕民坊『冬日型格派對』」消費換領活動，憑指定金額即可換領入場門票及是次活動特別製作的 TRANSFORMERS X LINE FRIENDS特別版帆布袋，換完即止。

TRANSFORMERS X LINE FRIENDS meets YM²裕民坊「冬日型格派對」

日期：即日至2025年1月8日

地點：觀塘YM²裕民坊

詳情：https://ym2.hk/tc/Promotion/515

註：資料以主辦方公布為準