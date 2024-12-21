聖誕好去處2024｜圍方 X 迪士尼《獅子王：木法沙》　逾6呎高獅子王駕臨

大圍商場圍方與迪士尼攜手於即日至2025年1月5日打造全港首個《獅子王：木法沙》傲氣領地，重現《獅子王》過去30年經典場景及浩瀚壯麗草原，與戲迷粉絲搶先於真人版電影《獅子王：木法沙》正式上映前，投入辛巴之父木法沙從幼獅到統領萬獸的成長歷程。現場設置了4大體驗區，包括：逾6呎高獅子王木法沙，駕臨傲氣領地；毛孩登上榮耀石，重現《獅子王》經典場景；木法沙打卡牆，預視電影故事脈絡；以及真人版電影《獅子王：木法沙》預告於戲院外率先放送。

此外，圍方戶外園藝花園由即日起至2025年1月1日，逢周五、六、日、公眾假期及特別日子，將舉行飄雪燈影匯演，大家於指定時間來到圍方，可以與摯愛及毛孩一同體驗聖誕白色飄雪浪漫氣氛。

《獅子王：木法沙》傲氣領地@圍方

日期：即日至 2025年1月5日

時間：10:00am-10:00pm

地點：圍方L4（Marketplace超級市場外）

圍方飄雪燈影匯演

日期：即日起至2025年1月1日期間：逢周五、六、日、12月23-26日、12月31日、1月1日

時間：

逢周五：6:00pm-9:00pm

逢周六、日、12月23-26日、12月31日、1月1日：3:00pm-9:00pm（每小時一節，每節約10分鐘）

地點：圍方L2戶外園藝花園

註：資料以主辦方公布為準