韓國人氣恐龍仔JOGUMAN冬日嘉年華@中環AIA Vitality公園｜聖誕好去處2024

中環AIA Vitality公園「JOGUMAN冬日主題嘉年華」會場提供印有「JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024」特別版設計的充電器租借。（圖片由相關機構提供）

韓國人氣恐龍仔JOGUMAN今日（24日）起在中環AIA Vitality公園，「JOGUMAN冬日主題嘉年華」（JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024）帶領「冷酷無情的草食動物俱樂部」伙伴，以冬日造型萌爆登場。AIA Vitality公園12月24-27日、12月30日-1月1日變身恐龍仔JOGUMAN冬日主題夢幻樂園。

現場設置5米高巨型發光BRACHIO冬日主題打卡裝置，設有會場限定JOGUMAN冬日主題遊戲攤位，包括擲彩虹、神射手、乒乓球等，大家有機會贏取「JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024」特別版紀念禮物。會場亦設會場限定「JOGUMAN自拍亭」、全港首部戶外高炒貼紙相機、速畫畫家手繪人生四格，讓大家為自己定格每個歡樂瞬間。

JOGUMAN POP-UP STORE不只有原版JOGUMAN商品，更會發售大會獲得官方正版授權的「JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024」特別版JOGUMAN精品，例如特別版盲盒、鎖匙扣、明信片等。

JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024

日期：2024年12月24-27日、2024年12月30日-2025年1月1日

時間：13:00-22:00

地點：中環民光街33號AIA Vitality公園

IG：www.instagram.com/christmasland2024

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm