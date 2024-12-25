JOYPOLIS SPORTS運動樂園@啟德體育園啟德零售館　3大主題區：超音鼠競技場、忍者道場、未來運動館試賽馬攀岩｜好去處

日本JOYPOLIS SPORTS運動樂園已於香港啟德體育園旗下的啟德零售館開幕及正式試業。JOYPOLIS SPORTS是全天候室內運動樂園，樓高5層、佔地近三萬平方呎，集合3大主題（運動、娛樂、特色餐飲），設有SEGA授權的「SONIC Stadium超音鼠競技場」、「Ninja Dojo忍者道場」、「Future Arena未來運動館」等，匯聚數十個融合尖端科技和創新娛樂的互動遊樂項目，大部分設施都是SEGA與香港團隊專為港人及啟德體育園度身設計。「Future Arena未來運動館」備有為了向剛於9月榮休的香港傳奇馬王「金鎗六十」致敬的「世一馬王傳奇」賽馬遊戲。

JOYPOLIS SPORTS運動樂園 頂層餐廳酒吧觀啟德美景

JOYPOLIS SPORTS運動樂園頂層由本地跨領域設計師Keo W.打造主題餐廳及酒吧「餓虎藏龍」，設有半室外用餐區，270度飽覽啟德主場館壯麗景色。

JOYPOLIS SPORTS運動樂園 紀念品店售官方精品

JOYPOLIS SPORTS運動樂園售票處及紀念品商店售賣日本的SEGA SONIC & FRIENDS官方周邊精品、來自世界各地各式SONIC紀念品；亦會不定期與日本人氣IP合作，推出獨家聯乘精品。

JOYPOLIS SPORTS運動樂園 三大主題區

Ninja Dojo忍者道場

Ninja Dojo忍者道場將日本傳統忍者元素與現代忍者運動概念結合，帶領參加者進入日本忍者訓練道場，通過傳統日本忍術、訓練武術及投擲忍具，鍛煉爆發力和反應速度，挑戰一系列考驗體能與智慧的關卡，並獲得專屬評分，檢驗玩家是否具備現代忍者技能。

精選遊戲推介：

○忍者任務──挑戰4米高多層結構、有70個不同難度任務

○手裏劍飛鏢王──活動經日本忍者協議會認證，由伊賀忍者博物館監督，以手裏劍飛鏢王及忍者閃電手等挑戰成為精準投擲大師

○忍者群鬥──忍者武器手裏劍版的Laser Tag項目，兩隊玩家使用手裏劍進行戰術決鬥，展示團隊合作和競爭樂趣

SONIC Stadium超音鼠競技場

SEGA授權首個SONIC Stadium超音鼠競技場，匯聚多個超音鼠主題的家庭娛樂項目，將SONIC與運動遊樂設施結合，提供充滿速度和刺激體驗。競技場亦有專為2至11歲兒童設計的親子運動區。

精選遊戲推介：

○音速旋風──幫助SONIC釋放標誌性旋轉衝刺動作，衝破障礙，體驗極速快感和力量

○空中金環大冒險──跳躍收集金環，鍛煉協調力與反應速度

○SONIC Athletics──與SONIC & FRIENDS一起參與的田徑競技賽

○SONIC Stadium Kidz──專為2至11歲兒童設計的親子運動區，採用SONIC經典角色打造不同遊戲區域，有波波池、KNUCKLE彈球砲、SONIC Pop Party的互動遊戲牆等，超音鼠會不定時出現。

Future Arena未來運動館

Future Arena未來運動館將實體運動與創新娛樂體驗無縫結合，匯聚世界頂尖遊戲開發商打造的先進體育遊戲，透過尖端科技讓玩家毋須配戴任何裝備，就能置身在遊戲當中。從攀岩到競賽和虛擬現實，未來運動館重新定義了健身和娛樂。

精選遊戲推介：

○Valo Arena──全球首個在東亞亮相的混合實境（MR）遊戲，結合先進技術和獨特運動追蹤技術，讓最多6名玩家毋須穿戴任何設備，就能與親朋好友一同體驗遊戲，置身在遊戲當中。遊戲結束後，玩家可獲專屬遊玩回顧影片，重溫開心時刻。

○世一馬王傳奇──為了向剛於9月榮休的香港傳奇馬王「金鎗六十」致敬，此區域特設以「金鎗六十」為主題的VR眼鏡虛擬賽馬遊戲，讓玩家變身騎師，體驗賽馬，試試馬場上的策騎技術

○魔幻攀峰──全球首個AR攀岩牆，結合投影技術與動作感應追蹤，將傳統攀岩變成刺激互動遊戲。

JOYPOLIS SPORTS運動樂園@啟德體育園

地址：九龍城啟德體育園運動健康中心G樓至4樓（宋皇臺／啟德地鐵站D出口，步行8分鐘可到達）

試業期間營業時間：

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）

周一至周六：10:30am-8:30pm

Hungry Tiger Hidden Dragon（餓虎藏龍餐廳及酒吧）

周一至周三、周日：12:00nn-10:00pm

周四至周六：12:00nn-2:00am

註：資料以主辦方最新公布為準

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