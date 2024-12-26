《魷魚遊戲2》｜《魷魚遊戲》第2季一連7集今上架　一文睇《魷魚2》分集簡介

Netflix影視串流平台韓劇《魷魚遊戲2》今日（26日）正式上線，香港時間今午已可收看《魷魚遊戲》第2季一連7集，未及細看的粉絲可率先看分集內容簡介、片長資訊，留待假期追看。《魷魚遊戲2》角色除了第一季的遊戲參加者「奇勳」（李政宰飾）、刑警「俊昊」（魏河俊/魏嘏雋飾）等，還加入不少演員，包括任時完、姜河那、李鎮旭、朴圭瑛等，飾演加密貨幣投資者、海軍隊員、藝術家、脫北者等，令人期待。

《 魷魚遊戲2 》分集內容簡介

●第1集：麵包與彩券（片長：65分鐘）

復仇心切的奇勳在機場決定掉頭。隨後，他在藏身處加緊調查，試圖找到正在招募新玩家的神秘男子。

●第2集：萬聖節派對（片長：51分鐘）

奇勳終於拿到邀請函，上面寫着萬聖節日期。在與俊昊激烈對峙後，兩人彼此揭露真相。

●第3集：001（片長：61分鐘）

新玩家報到，準備爭奪456億韓圜獎金。激烈的第一場遊戲結束後，倖存者的命運懸而未決，一輪投票將左右一切。

●第4集：六隻腳（片長：62分鐘）

眾人準備下一場比賽：五人六腳趣味競賽。每個隊員都要通過一個小遊戲才能生存，否則全隊淘汰。

●第5集：再來一局（片長：76分鐘）

我行我素的姜霞（朴圭瑛飾）樹敵眾多。剩下的玩家投票決定是否進入下一輪，氣氛緊繃到了極點。

●第6集：O﻿X（片長：52分鐘）

俊昊等人準備潛入一座可疑的小島。隨着獎金增加、緊張氣氛升高，玩家分裂成兩個對立的陣營。

●第7集：是敵還是友（片長：60分鐘）

剩下的玩家想盡辦法活過這一晚。奇勳提出一個冒險的計劃，但需要可信的盟友才能成功。

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