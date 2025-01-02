好去處｜醇酒美食嘉年華@北角匯海濱　微醺市集旁特設毛孩Pawty Zone

北角匯於即日至1月5日舉行「醇酒美食嘉年華@北角海濱」，在露天廣場和室內舉辦連串美酒活動，其中「微醺市集」帶來超過40款各地人氣靚酒及國際得獎佳釀，更提供多款佐酒美食，包括世界冠軍級芝士、法國鴨鵝肝醬及西班牙火腿等，大家更可參加「品酒教室」學習調酒、美酒與食物配搭等技巧。商場亦安排多個酒莊主題遊戲、「醉」心魔術及「至Chill Busking」等表演，讓大家在享受美酒的同時，觀賞精彩表演。此外，作為寵物友善商場，活動特設「毛小孩Pawty Zone」，邀請各位寵主與愛寵一同品嘗「美酒」美食、參與工作坊以及打卡。

商場並聯合場內各大餐飲商戶推出期間限定美食及優惠，更特設「醉賞有禮三重賞」消費禮遇，於市集攤位或場內餐飲商戶消費滿指定金額，除了可於場內「自助品酒機」自選多款來自世界各地的得獎美酒外，更可換領商場餐飲現金券及法國氣泡酒等多個期間限定獎賞。

「醇酒美食嘉年華@北角海濱」

日期：即日至1月5日

重點節目及時間：

微醺市集：3:00pm-9:00pm

毛小孩Pawty Zone：3:00pm-9:00pm

至Chill Busking：3:00pm-4:00pm及5:00pm-6:00pm

醉心魔術：4:00pm-5:00pm

Cocktail Bartending調酒速成班：6:00pm-7:00pm

Wine Pairing美酒配對工作坊：7:00pm-8:00pm

地點：北角匯二期地下露天廣場

註：資料以主辦方公布為準