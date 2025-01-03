7米高米奇Wisher祈願造型亮相海運觀點　URDU期間限定店登陸海港城｜好去處

凡於「URDU Wisher–Where Miracles Happen」祈願之旅期間於「海運觀點」平台與米奇一同作出祈願姿勢打卡分享至Instagram或facebook並標記 @urdu.hk和 #URDUWisher，即可獲得精美禮品乙份。款式隨機，數量有限，送完即止。（圖片由相關機構提供）

「URDU Wisher–Where Miracles Happen」祈願之旅即日起至1月21日期間舉行，7米高的巨型米奇Wisher坐落海港城「海運觀點」平台，大家可日夜打卡拍照。（圖片由相關機構提供）

在新一年開始之際，7米高的巨型米奇Wisher於全球首次亮相，由即日（1月3日）起至1月21日坐落海港城海運觀點，米奇雙手合十，真誠仰望，祈求好運來臨，為新一年帶來祝願，大家可跟米奇一起祈願打卡。凡於「URDU Wisher–Where Miracles Happen」祈願之旅期間於「海運觀點」平台與米奇一同作出祈願姿勢打卡分享至Instagram或facebook並標記 @urdu.hk和 #URDUWisher，即可獲得精美禮品乙份，將幸運帶回家。款式隨機，數量有限，送完即止。

同時，本地潮玩品牌URDU「Wisher祈願之旅」期間限定店亦同步登陸海港城，6款全球首發精品率先亮相，更有逾50款精品等你來選購。凡於Wisher–Where Miracles Happen URDU POP-UP STORE單筆消費滿HK$300，當中包含一件URDU Wisher系列產品，即可以優惠價HK$99加購URDU Wisher系列限量索繩袋一個。數量有限，售完即止。

「URDU Wisher–Where Miracles Happen」

地點：海港城「海運觀點」平台

日期：2025年1月3日至1月21日

時間：早上10時至晚上10時

URDU Wisher – Where Miracles Happen Pop-Up Store

日期：2025年1月3日至1月21日

時間：中午12時至晚上8時

地點：海港城海洋中心二階（近OC 226-7號舖dunhill）