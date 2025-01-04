新春好去處｜「MegaBox x mofusand福貓花見駅」10大喜慶打卡位

MegaBox與日本人氣療癒系貓咪mofusand攜手合作，由即日至2月16日在MegaBox 5樓中庭推出「MegaBox x mofusand福貓花見駅」，設置10大喜慶打卡位，打造至萌的場景。當中三大互動祈願裝置包括「福貓金幣許願池」及「DIY幸福御守」，沿途亦可以到「福貓號列車」欣賞花海美景，感受至「灜」新年氣氛；場內亦有多個打卡位，包括有18呎高「福貓花見車站」、17呎高「巨型千萬両 mofusand」、「花漾櫻の小橋」及「招財黃金花田」等。mofusand期間限定店設有限定扭卡機，盲抽52款mofusand珍藏卡，當中包括不同系列的燙金卡、透明卡和3D變幻卡牌等，還有率先推出全新mofusand寶寶萌友系列精品，絕對是今個節慶必備之選。此外，MegaBox於1月推出MegaBox x mofusand利市萬用袋，數量有限，換完即止。

另外，MegaBox更舉辦新春禮品換領活動，包括鯉魚及牡丹為主題的新春利市封；另外亦有新春賀年糕點特別精選九龍香格里拉酒店的臘味蘿蔔糕，讓Mega Club會員憑指定消費換領。

MegaBox x mofusand福貓花見駅@MegaBox

日期：即日至2月16日

地點：MegaBox L5中庭及戶外平台

mofusand期間限定店

日期：即日至2月16日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：MegaBox L5

新春禮品換領

日期：1月4日至換完即止

時間：12:00pm-10:00pm

地點：MegaBox L1禮賓處／Mega Club專櫃（禮品數量有限，換完即止）

註：資料以主辦方公布為準