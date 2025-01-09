西沙GO PARK開幕活動　韓國藝術家4巨型充氣Bearballoon熊仔打卡點 + 新春裝置1月18日登場｜新年好去處2025

西沙GO PARK聯乘本地插畫家Zoie Lam推出一套兩款的「GO賀新禧利市封套裝」，呈現西沙GO PARK獨有的大自然環境及特有運動設施元素。顧客即日起至1月28日期間於西沙GO PARK消費滿HK$388，即可換領「GO賀新禧利市封套裝」乙套（每套2款設計，共8個利市封）。換完即止。（圖片由相關機構提供）

韓國著名流行藝術家Jibin Im獨家聯乘設計4大巨型Bearballoon，包括坐鎮GO PARK Stadium頂層的6米高的「HAPPY Bearballoon」，展期由1月18日至3月31日。（模擬圖由相關機構提供）

西沙GO PARK開幕在即，將舉辦連串開幕活動，率先登場的包括韓國藝術家Jibin Im設計的巨型Bearballoon，以及新春佈置。（模擬圖由相關機構提供）

西沙GO PARK開幕在即，這個糅合室外與室內，集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗的新地標，將舉辦連串開幕活動，包括型格大型充氣打卡點、玩味十足的新春裝置、新春市集，以及音樂表演等。1月18日起至3月31日，打頭陣登場有韓國著名流行藝術家Jibin Im設計4大巨型Bearballoon，在場內不同角落傳遞快樂。4個巨型充氣Bearballoon，包括坐鎮GO PARK Stadium頂層的6米高的「HAPPY Bearballoon」，4米高的「HELLO Bearballoon」、「CHILL Bearballoon」，另有3米高的「SPORT Bearballoon」陪大家做運動兼打氣。由1月22日起至3月23日，西沙GO PARK更聯乘Bearballoon分階段推出「開幕限定布袋」換領活動。

農曆新年將至，於1月18日起首個新春慶祝活動同步登場。西沙GO PARK夥拍香港本地植物藝術創作團隊Botanic Union，以及本地香氛品牌BeCandle打造「GO Blossom！桃花祈園」。中央廣場聳立全港最大5米高的心形桃花樹，樹上掛起風鈴化身為許願樹，讓大家把心願寄託在桃花樹。場內更換上甜蜜醉人的粉紅色草地，配合精心塑造的桃花拱門，以及桃花滿佈的情人橋，營造出浪漫的氛圍。

西沙GO PARK新春裝置「GO Blossom！桃花祈園」

日期：1月18日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：西沙GO PARK中央廣場

韓國藝術家Jibin Im獨家聯乘4大巨型Bearballoon

日期：1月18日至3月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：西沙GO PARK

開幕月限定！Bearballoon布袋換領活動

日期：1月22日至3月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：西沙GO PARK地面顧客服務中心

換領詳情：顧客於西沙GO PARK消費滿HK$400（最多兩張即日消費單據），即可換領限定Bearballoon布袋乙個。

「GO賀新禧利市封套裝」換領

日期：即日起至1月28日

時間：上午10時至晚上10時

地點：西沙GO PARK地面顧客服務中心

換領詳情：顧客於西沙GO PARK消費滿HK$388（最多兩張即日消費單據），即可換領「GO賀新禧利市封套裝」乙套（每套2款設計，共8個利市封）。

「GO Shine! 新春市集」活動詳情

日期：1月25日至1月28日（年廿六至年廿九）

時間：中午12時至下午7時

地點：西沙GO PARK中央廣場

GO Pop! 音樂盛宴

日期：1月26日、2月2日及3月16日

時間：下午3時

地點：西沙GO PARK中央廣場

表演單位：

1月26日：張馳豪、冼靖峰、黃劍文、黃洛妍

2月2日：VIVA、FINALLY、麗英、Kakit鄧家杰

3月16日：Jeffrey魏浚笙、Lolly Talk、Snoopy詹仕偉

西沙GO PARK交通方法

●公共交通：

港鐵大學站（東鐵線）<->西沙GO PARK

九巴287、城巴582、小巴807K

港鐵烏溪沙站（屯馬線）<->西沙GO PARK

城巴581、小巴807K

周末寵物巴士遊

九巴PB5來回沙田、馬鞍山、西沙GO PARK及西貢

●自行駕車：西沙GO PARK設有停車場，由港鐵烏溪沙站出發，駕車只需5分鐘；由港鐵大學站出發，駕車只需9分鐘。

西沙GO PARK地址：新界西沙海映路9號

西沙GO PARK網址：www.saisha.com.hk

註：資料由相關機構提供，如有更改，以主辦單位公布為準