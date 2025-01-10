東薈城名店倉 ｘ KITKAT招財貓+達摩坐陣　8大日式互動裝置｜新年好去處2025

東薈城名店倉 x KITKAT「幸運捕手」新春主題裝置：「圓碌碌幸運達摩陣」向88個圓滾滾的達摩許願後，達摩便會隨着你的步伐移動，寓意幸運相隨。（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉 x KITKAT「幸運捕手」新春主題裝置：走進二樓中庭，近6米高的「甜絲絲鳥居」映入眼簾。（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉 ｘKITKAT「幸運捕手」新春主題裝置：4米高的巨型招財貓站立於由白啡相間的KITKAT朱古力威化打造而成的高台上，招財貓左手抱「開運」金幣，右手高高舉起不停地擺動，象徵財運源源不絕、喵來運到。（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉與朱古力品牌雀巢KITKAT首度攜手，於1月10日至2月16日呈獻東薈城名店倉 x KITKAT「幸運捕手」新春主題活動，請來招財貓和達摩坐陣8大日式互動裝置，包括「開運招財貓」、「甜絲絲鳥居」、「喵喵洗滌之橋」、「萌喵愛情石」、「甜蜜結緣神社」、「圓碌碌幸運達摩陣」、「喵之祈園」 以及「捕手湯泉」。

新春期間，東薈城名店倉更會推出「財圓滾滾新春賞」，CLUB CG會員於場內消費滿指定金額即可換領「東薈城名店倉 x 雀巢KITKAT新春限定利市套裝」，以及高達$850無消費門檻之指定商戶電子現金券；使用指定渣打信用卡付款更可額外獲得高達$600無消費門檻之商場電子現金券。另外，大家記得參與「喵來運轉」AI互動占卜遊戲預測2025年運勢，並製作個人化WhatsApp新春貼圖，換領限量版幸運御守及全新KITKAT美祿朱古力。

同場更有一系列新年賀歲活動，包括日本傳統群舞表演、醒獅點睛開年典禮及舞獅賀歲巡遊等，將新年氣氛推向最高點。

東薈城名店倉 ｘKITKAT「幸運捕手」裝置

日期：1月10日至2月16日

時間：每日10am-10pm

地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB（G01B號舖）、二樓中庭廣場、二樓鄰近cdf Beauty（275號舖）、二樓天橋

「喵來運轉」互動占卜牆

日期：1月10日至2月16日

時間：每日12nn-7pm

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場

東薈城名店「財圓滾滾新春賞」禮遇換領詳情

日期：1月13日至2月2日（或換完即止）

地點：東薈城名店倉一樓禮物換領處（鄰近101E號舖-Skechers Outlet）

註：資料以主辦方公布為準