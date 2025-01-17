沙田好運中心x乖巧寶寶「招財進『寶』包好運茶居」+市集｜新年好去處2025｜年宵市場2025

好運中心x乖巧寶寶「LUCKY飽有福遊戲區」（圖片由相關機構提供）

沙田好運中心即日至2月16日舉行「好運中心x乖巧寶寶『招財進寶包好運茶居』」，人氣表情貼圖IP「QUBY乖巧寶寶」 與吉祥物靈蛇寶貝合力打造4大趣致打卡位：「包」參翅肚財神到、蒸蒸日上「包」好運、「乖巧大利是」、「包」好運茶居打卡牆。「茶居」甚富懷舊色彩，「乖巧寶寶」特別為「包好運茶居」設計近2.5米寬巨型點心蒸籠。大家影相打卡之餘，還可大玩Lucky遊戲，在場內以電子貨幣即日單一消費滿$300，可換領遊戲券，參加於周六及周日開放的「LUCKY飽有福遊戲」。

商場推出「迎春接『寶』消費賞」，顧客可換領限量版華懋集團利市封，並獲取總值超過50萬元如心賞CCG Hearts電子現金券。

迎春接「寶」新春市集

好運中心同期逢周六及周日亦舉辦迎春接「寶」新春市集，逾30個人氣美食及手作品牌，提供各式各樣賀年產品，由生活好物、精緻飾物至潮流文創禮品，一應俱全。

好運中心x乖巧寶寶「招財進『寶』包好運茶居」打卡裝置+市集

日期：即日至2月16日

時間：打卡裝置10:00am-10:00pm、市集12:00nn-9:00pm

地點：好運中心L3中庭

LUCKY飽有福遊戲區

日期：即日至2月16日的周六及周日開放遊戲區

時間：12:00nn-8:00pm

地點：好運中心L3中庭

註：資料以主辦方最新公布為準