7-Eleven新年禮盒指定零食買滿$100八折　滿$198送迪士尼真空暖壺或茶具｜7-11快閃兩日「三重賞」優惠｜七仔著數情報

7-11（7-Eleven，俗稱7仔）1月24日早上7時至1月25日（只限兩天）推出賀歲快閃優惠「三重賞」：一、在任何一間7-Eleven買新年禮盒／指定零食滿$100可獲八折。二、1月24日起（至另行通知）買新年禮盒／指定零食折後滿$198，送迪士尼「雙層真空暖暖壺」一個或「趣緻Tea Set」一套。三、額外再送「不二家牛奶妹x燦子『7彩利市封』」一套。新年禮盒／指定零食產品列表：qr1.be/8RRX。網址：www.7-eleven.com.hk。（優惠詳情以主辦方最新公布為準）
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