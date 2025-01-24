Samsung Galaxy S25系列面世　強大處理器配合AI運算　鏡頭5000萬像素超廣角

即將推出的Samsung Galaxy S25系列，Galaxy S25 Ultra與Galaxy S25及Galaxy S25+，皆有多種顏色機身供選擇。（圖片由相關機構提供）

Samsung即將推出的Galaxy S25系列（Galaxy S25 Ultra、Galaxy S25+和Galaxy S25），將提升AI功能，搭載專為Galaxy系列度身訂造的Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，是同系列當中迄今為止最強大的處理器，讓Galaxy S25系列能夠更快速地進行AI運算及處理，亦使手機遊戲表現更流暢和逼真。

Galaxy S25系列帶來虛擬光圈（Virtual Aperture），並整合到常用的Expert RAW模式當中，有效調整景深及亮度。Galaxy S25 Ultra附有全新的5000萬像素超廣角鏡頭，比上一代的1200萬像素超廣角鏡頭帶來顯著提升，提供更佳影像清晰度及色彩鮮艷度。

Galaxy S25 Ultra同系手機最纖薄

Galaxy S25 Ultra尺寸為77.6 x 162.8 x 8.2毫米，重量為218克，成為有史以來最纖薄、最輕巧的Galaxy S系列手機。Galaxy S25 Ultra採用全新圓角設計，帶來更舒適的手握感，採用鈦金屬邊框設計，同時配備Corning Gorilla Armor 2，一款比普通玻璃更耐用的創新物料，它融合了Corning的玻璃陶瓷和專利的防反光表面處理，提供更強大的抗跌能力，同時有效減少反光及提升抗刮能力。

多款顏色選擇

Galaxy S25 Ultra將提供鈦金屬藍、鈦金屬黑、鈦金屬銀及鈦金屬灰四種顏色。Galaxy S25及Galaxy S25+將提供霧砂灰、霧軍藍、霧冰藍以及霧果綠四種顏色。

網址：Samsung.com

註：資料以主辦方最新公布為準