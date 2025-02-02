香港美利酒店x雪花秀「參」靈之旅下午茶｜2025下午茶

香港美利酒店聯乘韓國護膚品牌Sulwhasoo雪花秀，即日至3月31日推出雪花秀「參」靈之旅下午茶。下午茶先以韓式烤紅椒堅果醬帶子枝豆餡餅作迎賓點心，鹹點包括煙三文魚他他配阿穆爾魚子醬、鵝肝烤南瓜香醋馬卡龍、人參玉子燒三文魚籽三文治，以及韓式醃製椰菜花芹菜頭忌廉金盞花撻；甜點有人參慕絲芝士蛋糕、柚子白朱古力慕絲圓餅、橙黑朱古力忌廉泡芙，以及脆果仁雲呢拿慕絲，最後以香橙薑味及雲呢拿味鬆餅作結。

惠顧下午茶的顧客將獲贈一份雪花秀First Care體驗套裝（潤燥再生精華8ml、潤燥再生精華面膜1片、禦時緊顏參養精華5ml（憑券在雪花秀香港任何門市或專櫃換領，數量有限，送完即止）。

香港美利酒店 ｘ Sulwhasoo雪花秀「參」靈之旅下午茶

供應期：即日至3月31日

時間：2:45pm-4:15pm／4:30pm-6:00pm

價錢：兩位用$856包括兩杯咖啡或JING茶，額外每位$428（另設加一服務費）

兩位用$1056包括兩杯Saicho氣泡茶或氣泡酒，另加$48升級至限定韓式人參咖啡一杯（可選牛奶咖啡、奶泡咖啡或短笛咖啡）（另設加一服務費）

地點：香港美利酒店UG樓層Garden Lounge

電話：3141 8888

［詳情］

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準