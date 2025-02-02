奕居Salisterra x Bamford二人下午茶｜2025下午茶

香港奕居Salisterra聯乘英國生活品牌Bamford，即日至3月底推出限定下午茶，以Bamford的Woodland Moss木苔系列為靈感，提供多款精緻鹹甜美點，包括迷迭香蘋果豬肉腸卷、鼠尾草鴨肉批、菠菜芝士蛋糕、蘋果及天竺葵口味馬卡龍等，讓味蕾漫遊於英式林間的自然世界，感受與自然本質的深度連結。

奕居Salisterra x Bamford二人下午茶套餐

供應期：即日至3月底

價錢：周一至周四：兩位用$680、周五至周日及公眾假期：兩位用$718（另設加一服務費）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓

電話：3968 1106

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準