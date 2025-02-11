西沙GO PARK「GO Blossom！桃花祈園」｜情人節好去處2025

西沙GO PARK為情人節作準備，伙同香港本地植物藝術創作團隊BOTANIC UNION和本地香氛品牌BeCandle，即日起設置「GO Blossom！桃花祈園」，設有5米高Awesome Blossom心形桃花樹讓大家拍照打卡，場內更瀰漫着BeCandle特調的浪漫清新桃花香氣。獨立歌手chancharlie、Ming Fung & Chio將於2月15日大唱情歌。

GO Blossom！桃花祈園@西沙GO PARK

日期：即日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新界西沙海映路9號西沙GO PARK中央廣場

公共交通配套：港鐵大學站（東鐵線）<——> 西沙GO PARK

九巴287

城巴582

小巴807K

港鐵烏溪沙站（屯馬線）<——> 西沙GO PARK

城巴581

小巴807K

自駕：西沙GO PARK設有停車場

由港鐵烏溪沙站出發，駕車約5分鐘

由港鐵大學站出發，駕車約9分鐘

周末寵物巴士遊：九巴PB5 來回沙田、馬鞍山、西沙GO PARK及西貢

西沙GO PARK網址：www.goparksaisha.hk

西沙GO PARK：韓國藝術家4巨型充氣Bearballoon熊仔打卡點

註：資料以主辦單位最新公布為準