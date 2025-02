西沙GO PARK「GO OUT FEST」戶外生活文化祭+戶外潮流文化市集｜好去處

西沙GO PARK與源自日本戶外界聖經雜誌GO OUT Hong Kong攜手合作,把日本露營音樂祭GO OUT JAMBOREE概念引入香港,即日至3月16日舉行「GO OUT FEST@西沙GO PARK」,讓大家透過五感(視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺)探索大自然,除了有標誌性「GO OUT」大字、木屋等打卡裝置、插畫家大西土夢(Tomu Ohnishi)@tomu_illust香港作品展之外,一連4個星期(逢周五、周六及周日)更有2大主題戶外潮流文化市集——「We Love Pets & Nature」及「Car Camping & Outdoor Life」,近20個參展單位涵蓋戶外裝備、汽車改裝服務、品味咖啡、寵物用品等,加上一系列話玩就玩的戶外創意工作坊,今個春天大可盡情享受山系活動Go For A Better Life。

GO OUT打卡裝置+大西土夢插畫展

日期:2月21日至3月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:西沙GO PARK中央廣場、2樓晴空公園

戶外潮流文化市集

日期:2月21日至3月16日逢周五、周六及周日

時間:逢周五下午3時至晚上8時、逢周六周日中午12時至晚上8時

地點:西沙GO PARK中央廣場

戶外創意工作坊

日期:2月21日至3月16日逢周六下午

地點:西沙GO PARK中央廣場

網址:www.goparksaisha.hk