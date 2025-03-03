銅鑼灣食街＠Fashion Walk　搵八大食物笑臉裝置打卡｜好去處

銅鑼灣食街＠Fashion Walk即日起舉行「CHEER-FOOD STREET暢遊．食佳」，聯乘比利時國際得獎設計團隊Globall concept，設計一系列繽紛食物笑臉，打造八大食物笑臉藝術打卡裝置：「CHEER-CORN粟米滑板」、「CHEER-LEMON巨型Chillax檸檬」、「CHEER-BURGER漢堡隧道」、「CHEER-BEER Bling-bling啤酒杯」、「CHEER-FRUIT水果Parade」、「CHEER-TOMATO番茄夾公仔機」、「CHEER-CHAMPAGNE Shine-shine香檳瓶」、「CHEER-BACON 百德新街的早餐盛會」。

第一波CHEER-FOOD STREET活動──「CHEER-FOOD STREET MARKET」將會在緊接的3月份指定周末舉行，在銅鑼灣食街免費送出是次打卡造型的新鮮食材，讓食街顧客「又食又拎」。「CHEER-FOOD STREET暢遊．食佳」活動會定期推出限定優惠及驚喜活動。

另外，一連6個月的「CHEER-FOOD STREET暢遊．食佳」，亦會定期推出限定優惠及驚喜活動，送出多款主題限量紀念品。

銅鑼灣食街＠Fashion Walk「CHEER-FOOD STREET暢遊．食佳」

活動日期：即日至8月

地點：銅鑼灣食街＠Fashion Walk

CHEER-FOOD STREET MARKET

活動日期及時間：3月8日下午2時至下午6時

地點：銅鑼灣食街@Fashion Walk

追蹤及標註 @hkfashionwalk 或小紅書帳號《香港恒隆商场》，上載八大藝術食物笑臉裝置的照片（其中之一）（限時動態亦可），便可轉動「CHEER-FOOD STREET幸運輪」，揀選在藝術笑臉中出現過的新鮮食材，獲得$20恒隆電子餐飲優惠券。

網址：www.hanglungmalls.com

註：資料以主辦方最新公布為準