LEGO Formula 1｜LEGO法拉利跑車1:1模型　港九新界巡迴

LEGO樂高Formula 1法拉利跑車模型(1:1),即日至3月9日期間會在港九新界巡迴展示。指定日子更設有互動遊戲攤位,市民打卡和參與遊戲有機會贏取獎品。LEGO 1:1法拉利跑車模型由樂高本地唯一專業認證大師洪子健團隊拼砌。全車採用20多萬顆LEGO,以超過336小時設計、約1300小時拼砌而成,從拼砌轉向系統、二速變速箱、印花輪胎、可上下調整擾流板、以至可旋轉MGU-H(熱能回收系統)的V6引擎等,每個細節一絲不苟。

LEGO Group亦與Formula 1官方正式合作推出20款LEGO Formula 1 盒組,完美復刻10支Formula 1車隊。

停駐中環碼頭或尖沙嘴海防道

3月8日及9日下午2時至6時,LEGO法拉利跑車1:1模型將分別停駐在中環碼頭或尖沙嘴海防道,等你「捕風捉影Catch Me If You Can!」,屆時會有互動小遊戲讓大家認識LEGO FORMULA 1賽車系列,參加者玩完小遊戲可獲LEGO優惠券,前往指定銷售點可免費換領精美禮物。

3月8日:中環碼頭 --> Simply Toys(中環ifc mall 3022B舖)

3月9日:尖沙嘴海防道 --> 香港樂高探索中心禮品店及Let's Go(彌敦道190號)

註:資料以主辦方最新公布為準