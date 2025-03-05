合和商場x STRIDER HK「平衡車探險樂園」｜親子好去處

合和商場x STRIDER HK「平衡車探險樂園」（圖片由相關機構提供）

合和商場x STRIDER HK「平衡車探險樂園」（圖片由相關機構提供）

合和商場x STRIDER HK「平衡車探險樂園」（圖片由相關機構提供）

灣仔合和商場聯同平衡車品牌STRIDER HK，即日至3月19日在商場3樓中庭打造期間限定「平衡車探險樂園」，設置全港室內最長平衡車跑道，2歲至8歲小朋友可以在長達30米的直路跑道、總計逾100米的賽道一展身手。

年滿2歲至6歲的小朋友即日起可在網上報名參加「平衡車馬拉松比賽」，挑戰最長800米賽程的分組賽，有機會贏取獎盃和高達$500商場電子現金券。名額有限，額滿即止。

合和商場x STRIDER HK「平衡車探險樂園」

日期：3月5-19日

時間：12:00nn-6:00pm

地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭

合和商場x STRIDER HK「STRIDER PRO平衡車體驗」

日期：3月5-19日 (馬拉松比賽期間活動暫停)

時間：12:00nn-6:00pm（每節活動20分鐘）

地點：合和商場3樓中庭

參加者年齡：2-8歲小朋友

參加方法：1.顧客在商場即日消費滿$100，可參加一節體驗活動一次。

2.顧客以優惠價$80，可參加一節體驗活動一次。

合和商場x STRIDER HK「平衡車馬拉松比賽」

網上報名：booking.balancebike.com.hk/v2/#book

合和商場網址：www.hopewellcluster.com

註：資料以主辦方最新公布為準