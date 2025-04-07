Citywalk荃新天地x GUDETAMA蛋黃哥　梳乎充氣樂園6大打卡位+生活市集｜復活節好去處

GUDETAMA（蛋黃哥）即日起在Citywalk荃新天地舉辦「Egg-citing」復活節派對，超過2000呎的GUDETAMA甜品下午茶盛宴造型充氣樂園在Citywalk荃新天地1期出現。GUDETAMA化身成各式甜品，變身6大打卡位：「梳乎草莓忌廉蛋糕」、「Chill鬆軟Pancake彈床」、「甜蜜馬卡龍甜甜圈隧道」、「蛋滋味三文治迷宮」、「CHILL古力蛋卷山障礙滑梯」、7米高「彈滑梳乎布丁城堡」。同場更有合家歡投蛋遊戲，復活蛋投中籃子有機會贏取薯片零食和GUDETAMA梳乎毛巾斗篷。荃新天地2期設置逾7米高巨型復活節派對造型GUDETAMA裝置，場內獨家發售多款GUDETAMA精品。

復活節逛遊生活市集尋寶

荃新天地二期亦舉行Egg-citing Fair生活市集，匯聚12個多元化環球生活好物品牌，包括本地手工甜點、健康草本果汁、茗茶、天然護膚彩妝、美國植物手足護理產品等。同場設有LAY'S樂事夾夾樂活動。

Citywalk X GUDETAMA Egg-citing梳乎充氣派對

日期：即日至4月27日

時間：10:30am-8:30pm（每節25分鐘）

地點：荃灣楊屋道1號荃新天地1期中庭

活動票價：$78（逢周六、周日及公眾假期)、$68（平日）

1.購買平日入場門票將獲得購票回贈$50荃新天地商場現金券，在荃新天地認受商戶使用，相等於二六折優惠購買門票。數量有限，先到先得，送完即止。

2.S⁺ REWARDS會員即日起憑25點數，可換領指定平日場次入場門票，詳情請瀏覽荃新天地社交平台

參加者可於Klook「Citywalk X GUDETAMA Egg-citing梳乎充氣派對」購買門票入場。

場內設施只適合3-80歲人士參與，3歲以下或身高80厘米以下幼兒不可入場。

所有入場人士均需購買門票入場，大小同價，3歲至12歲小童或120厘米以下小童須由一名已購票成人（18歲以上）陪同入場。

7米高巨型復活節派對造型GUDETAMA裝置

日期：即日至4月27日

時間：1:00pm-8:00pm（每節10分鐘）

地點：荃灣楊屋道18號荃新天地2期中庭

活動票價：$25

參加者可於Klook「Citywalk X GUDETAMA Egg-citing梳乎充氣派對」購買「7米高巨型GUDETAMA」門票入場。只限身高110cm-130cm之小童參與。

Egg-citing Fair生活市集

日期：即日至4月27日

時間：11:00am-8:00pm

地點：荃灣楊屋道18號荃新天地2期中庭

查詢電話：6605 9880

網址：www.citywalk.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準