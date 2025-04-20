荃灣廣場迪士尼限定店+夾公仔嘉年華｜好去處

荃灣廣場即日至5月11日在中庭設置大型山系主題的LifeLike「Outdoor Fest迪士尼限定店」，除一眾迪士尼角色（唐老鴨、米奇、鋼牙、大鼻等）帶來多個打卡位之外，期間限定店獨家首發逾150款山系新品及超過500款Disney系列精品，每星期有限定商品發售。4月17日起，Chill山系市集更搜羅逾20間森系生活小品，售賣各式各樣本地品牌精選好物。［詳情］

L1長廊有全港首間科技感的遊戲中心APELAND「夾公仔嘉年華」，讓大家盡情投入盡玩多款夾公仔遊戲，隨時贏得巨型公仔。消費滿指定金額可獲遊戲代幣及購物贈券，即日完成遊戲更再可獲APELAND 20個代幣優惠券。

荃灣廣場LifeLike「OUTDOOR FEST迪士尼限定店」

日期：即日至5月11日

時間：11:00am-9:00pm

地點：荃灣廣場L1中庭

Chill山系市集

日期：即日至5月11日

時間：11:00am-9:00pm

地點：荃灣廣場L1中庭

APELAND夾公仔嘉年華

日期：即日至4月27日

時間：周一至周五4:00pm-9:00pm、周六、周日及公眾假期12:00nn-9:00pm

活動地點： 荃灣廣場L1長廊

網址：www.tsuenwanplaza.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

整理：ccchong@mingpao.com