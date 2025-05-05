DIMOO WORLD DISNEY@沙田新城市　7大打卡位+玩樂滋味泊住賞｜好去處

沙田新城市廣場與POP MART合作，即日至6月30日舉行「New Town Plaza DIMOO WORLD DISNEY SHOW」，讓DIMOO以Disney人物造型設計7大打卡位：Mickey TV Show特大鐘樓、Scrooge悠然泡泡時光、Donald Duck歌唱留聲舞台、Daisy呠呠加油站、經典Mickey電影神壇、Minnie氣球夢幻世界、Chip & Dale慵懶森林。［詳情］
沙田新城市廣場｜玩樂滋味泊住賞 電子消費換禮券或免費泊車
沙田新城市廣場亦於活動期間舉辦「玩樂滋味泊住賞」，電子消費可換電子印花，集齊印花可換領高達$540餐飲百貨超市禮券。憑指定電子消費發票，可換取免費泊車時數，每日最多可5小時免費泊車。［詳情］
「New Town Plaza DIMOO WORLD DISNEY SHOW」
日期：即日至6月30日
時間：10:00am-10:00pm
地點：新城市廣場1期3樓中庭、新城市廣場1期UB Play Park、新城市廣場3期2樓
沙田新城市廣場「玩樂滋味泊住賞」
換領日期：即日至6月30日
換領時間：10:00am-10:00pm
換領地點：新城市廣場1期4樓或3期1樓The Point會員專櫃
查詢電話：2684 9175
註：資料以主辦方最新公布為準
整理：ccchong@mingpao.com