馬鞍山MOSTown新港城「熊貓遊」｜好去處

馬鞍山MOSTown新港城中心即日至5月31日舉行「MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！」，由被譽為「熊貓人」的跨媒體藝術家趙半狄，伙拍藝術評論家及策展人杜曦雲，打造10米長、7米高超巨型充氣熊貓裝置「蓄勢待發」登場，並配合震撼幻彩深淵及多面切割摺紙藝術，形成強烈對比卻和諧的視覺效果。［詳情］

香港摺紙協會創辦人陳柏熹率領的五人製作團隊，耗時近200小時，以「熊貓日常」為主題，製作了共5款15隻30厘米高的立體摺紙熊貓，藏身在維港兩岸標誌性建築中，為「小熊來襲！立體摺紙萌熊展」增添活力。同場特設「同舟紙藝・社區共創」展區，邀請大家一同透過摺紙藝術推廣減廢及大熊貓保育意識。

H．COINS會員在場內以電子貨幣消費滿指定金額，即日可參加：「MOSTown PandART工作坊-麵塑熊貓」及「熊貓糖畫」換領，以及「彩繪石膏熊貓工作坊」。

MOSTown新港城中心「MOST-Venturous熊貓遊.蓄勢待發!」

日期：即日至5月31日

主題展覽區時間：10:00am-10:00pm

「同舟紙藝・社區共創」摺紙藝術活動時間：即日至5月11日周一至周五（公眾假期除外）2:00pm-7:00pm、周六、周日及公眾假期12:00nn-9:00pm（5月12日起，「同舟紙藝・社區共創」將完成並以展覽形式展出。）

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

網址：www.mostown.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

整理：ccchong@mingpao.com