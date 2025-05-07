麥當勞AppｘBABYMONSTER三大驚喜：應援禮盒、買McCrispy脆爆雞腿包抽BABYMONSTER演唱會門票、買煙肉脆爆雞腿包套餐減$3

麥當勞App與BABYMONSTER再度攜手放送三大驚喜震撼彈：5月7日下午2時起推出全新限量限定「麥當勞ｘBABYMONSTER限定應援禮盒」、買McCrispy脆爆雞腿包可參加抽獎贏取BABYMONSTER香港演唱會門票、買煙肉脆爆雞腿包套餐減$3。

麥當勞App｜麥當勞ｘBABYMONSTER限定應援禮盒

「麥當勞ｘBABYMONSTER限定應援禮盒」內有三款精美應援物：全新從未曝光的相卡套裝（一套8張）、A3海報（共2張），以及應援貼紙。5月7日下午2時起開始預購，麥當勞App會員可透過App主頁內的活動banner登入預購網站，選購「$78韓式應援二人餐」，並於下單付款時從指定60間麥當勞餐廳中選擇取貨地點。成功預購的顧客會收到確認電郵，內有一個QR Code供顧客分別於兩個階段：2025年5月15日起或於2025年5月22日起陸續領取「麥當勞 x BABYMONSTER限定應援禮盒」和韓式應援二人餐。聯乘精品數量有限，售完即止。

麥當勞App｜買McCrispy脆爆雞腿包套餐 抽BABYMONSTER演唱會門票

即日至5月11日，麥當勞App會員可以打開App並點擊活動頁面，登記參與「McCrispy脆爆福利麥麥歎！麥麥抽」抽獎活動，成功登記後，使用App每購買一份脆爆雞腿包套餐，可獲得一次抽獎機會，有機會獲得免費脆爆雞腿包套餐或超值套餐優惠券（價值$5）等電子優惠券，更有機會贏得終極大獎《HELLO MONSTERS 2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR》演唱會門票兩張。抽獎結果將於5月16日通過登記電郵公布。演唱會將於2025年5月24日在亞洲國際博覽館舉行。

麥當勞App｜買煙肉脆爆雞腿包套餐減$3

5月7日起，煙肉脆爆雞腿包登場，麥當勞App亦有「煙肉脆爆雞腿包套餐減$3」優惠。

註：資料以麥當勞最新公布為準

整理：ccchong@mingpao.com