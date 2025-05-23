SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
SHOWBIZ
BEAUTY & STYLE
CULTURE & LEISURE
FAMILY
HOT PICK
ALBUM
Living Smart Award
×
Sign In
OR
明報登入
按這裡成為免費明報會員
娛樂
副刊
HOTPICK
HOT PICK
PAST ARTICLES
即日至6月5日GU感謝節 逾70款貨品特價｜GU著數情報
惠康買兩件雪糕77折 優惠至5月29日｜惠康著數情報
即日至5月29日UNIQLO舉行感謝節 AIRism T恤由$79起｜UNIQLO著數情報
惠康買兩件雪糕77折 優惠至5月29日｜惠康著數情報
文章日期：2025年05月23日
Share
（惠康超級市場facebook圖片）
prev
next
由即日至5月29日，到惠康超級市場購買任何兩件家庭裝、多件裝雪糕或雪條，即可享77折。
[facebook詳情]
相關字詞﹕
惠康
惠康優惠
雪糕優惠
著數情報
RELATED
即日至5月29日UNIQLO舉行感謝節 AIRism T恤由$79起｜UNIQLO著數情報
Share
MORE
即日至6月5日GU感謝節 逾70款貨品特價｜GU著數情報
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
ALBUM