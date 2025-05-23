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即日至6月5日GU感謝節　逾70款貨品特價｜GU著數情報

文章日期：2025年05月23日

由即日至6月5日，GU於全線門店及網絡旗艦店同步舉行感謝節，超過70款人氣春夏單品以限時優惠價格發售。[facebook詳情]

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