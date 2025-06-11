沙田新城市搵DIMOO打卡｜好去處

沙田新城市廣場與POP MART合作，即日至6月30日舉行「New Town Plaza DIMOO WORLD DISNEY SHOW」，人氣角色DIMOO以Disney人物造型現身，帶來7大經典打卡位，包括Mickey TV Show特大鐘樓、Scrooge悠然泡泡時光、Donald Duck歌唱留聲舞台、Daisy呠呠加油站、經典Mickey電影神壇、Minnie氣球夢幻世界、Chip & Dale慵懶森林。

新城市廣場亦推出2026年DIMOO WORLD年曆卡及貼紙套裝，即日至6月30日在場内尋找「DIMOO蓋印區」並集齊5個印章，兼追蹤商場指定的社交媒體平台，可獲得限定年曆卡1張。另外，集齊5個印章的CREW PASS加1期Play Park或3期消費滿$300或以上的收據，可獲扭蛋機遊戲1次，並可獲限定DIMOO貼紙包1份。

「New Town Plaza DIMOO WORLD DISNEY SHOW」@沙田新城市

日期：即日至6月30日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新城市廣場1期3樓中庭、新城市廣場1期UB Play Park、新城市廣場3期2樓

查詢電話：2684 9175

網址：www.newtownplaza.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

整理：ccchong@mingpao.com