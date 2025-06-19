百變小櫻展：魔法美術館@旺角創興廣場　早鳥優惠雙人門票低至$168

INCUBASE Studio為慶祝漫畫《Cardcaptor Sakura》連載25周年，舉辦「百變小櫻展：魔法美術館」亞洲巡迴展，香港站展覽將於7月5日至8月31日在旺角創興廣場INCUBASE Arena舉行。展覽不僅展出「一切開始的書房」，還展示《Cardcaptor Sakura》完整作品介紹及回顧，包括一系列作品中的經典卡牌。最讓粉絲興奮的無疑是小櫻好友知世的工作室，可以近距離觀賞多款小櫻服裝1：1實物。會場有約3米高巨型基路仔，讓大家可以合影留念；特設互動區「花的房間」，參觀者可以在沉浸式空間貼上自選花朵貼紙，讓漫畫中出現的標誌性花朵填滿整個空間。官方快閃店會推出由日本直送的周邊精品和海外限定系列。「百變小櫻展：魔法美術館」推出限時優惠，即日至7月4日透過網上購票平台INCUTix優先購買早鳥優惠門票套裝，限定雙人門票套裝價錢低至$168。［詳情］（資料以主辦方最新公布為準）

「百變小櫻展：魔法美術館」香港站展覽

展期：7月5日-8月31日（前期展：7月5-31日、後期展：8月1-31日）

（前期展與後期展會送出不同設計的展覽限定禮品，以及展出不同複製原畫及全新透明卡）

時間：11:00am-10:00pm

地點：旺角創興廣場地庫B2/F INCUBASE Arena

整理：ccchong@mingpao.com