【感謝有你】孖阿嬌日本旅行笑唔停 阿Sa：風雨同路18年 (12:46)

Twins的蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）近日撇下另一半，結伴到日本旅行，慶祝Twins出道18年，雖然首日到埗發生烏龍事，二人竟然去錯酒店，認真搞笑。

昨晚阿Sa和阿嬌分別在社交網放片段，片中Twins

Twins的蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）近日撇下另一半，結伴到日本旅行，慶祝Twins出道18年，雖然首日到埗發生烏龍事，二人竟然去錯酒店，認真搞笑。

昨晚阿Sa和阿嬌分別在社交網放片段，片中Twins笑個不停，無論在機艙內﹑到埗後﹑在車廂內﹑吃飯﹑行街﹑夾公仔和敷Mask等，二人都笑個不停，阿Sa留言時還引用《虛齡時代》歌詞：「呢兩個人究竟有乜咁好笑呢？哈哈哈哈哈哈哈 #twins今日出道18歲周年呀 #相愛18年 #感謝各位鄉親父老一直頂（鼎）力支持 #共你即使風沙吹過不再一樣 #有一點滄桑都可更為漂亮 #風雨同路18年。」阿嬌則寫道：「18周年快樂😘😘 風雨同路 感謝有你 #蝦蝦蝦蝦蝦蝦# #兩個大頭蝦東京快放閃一天遊。」

，無論在機艙內﹑到埗後﹑在車廂內﹑吃飯﹑行街﹑夾公仔和敷Mask等，二人都笑個不停，阿Sa留言時還引用《虛齡時代》歌詞：「呢兩個人究竟有乜咁好笑呢？哈哈哈哈哈哈哈 #twins今日出道18歲周年呀 #相愛18年 #感謝各位鄉親父老一直頂（鼎）力支持 #共你即使風沙吹過不再一樣 #有一點滄桑都可更為漂亮 #風雨同路18年。」阿嬌則寫道：「18周年快樂😘😘 風雨同路 感謝有你 #蝦蝦蝦蝦蝦蝦# #兩個大頭蝦東京快放閃一天遊。」

（即時娛樂）