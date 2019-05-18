【王菀之誠意邀請】吳鎮宇演出音樂劇 揚言「唔識驚」 (15:35)

【今日直擊】吳鎮宇、王菀之（Ivana）和袁富華等，將攜手演出百老匯愛情音樂喜劇《First Date》，並於8月底假演藝學院演出共13場，今日他們出席記者會。

Ivana擔任記者會司儀，還身兼多職包括演員、監製、統籌及花兩星期翻譯劇本，她拒絕透露投資成本。Ivana表示經中間人邀請鎮宇演出，感激對方一口答應；鎮宇坦言本身講過不想再做舞台劇，他說：「因為沒有得著，想合作的人已不再做，或者加入其他劇團少機會合作，但今次有現場樂隊，而我好喜歡看音樂電影，正是香港缺乏，今次能參與算是完成舞台上心願。」

雖然尚未開始排練，鎮宇揚言「唔識驚」，多年前曾演《難兄難弟》的他，已試過又唱又跳，今次有專人指導跳舞和唱歌，所以不感有壓力。

袁富華亦曾演出音樂劇，但自覺今次要求比以往更高，加上此劇原創導演也會來港欣賞，所以要打醒12分精神演出，他說：「他們安排老師歌唱指導，自覺近年key（聲調）比以前降低了，所以演出前多練習，吊高嗓子和練氣學呼吸，因為劇中要又唱又跳。我的角色所跳的舞不難，50幾歲人都有喼弗做運動，最近還踩單車所以曬黑了。」

（即時娛樂）