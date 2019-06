胡說八道會送杏兒驚喜Baby Shower 蛋糕隱藏胎兒性別 (16:39)

胡杏兒今年初宣布再度懷孕,預產期為7月的她一直未有透露胎兒性別,非常神秘﹗日前,李施嬅、黃智雯、胡蓓蔚、胡定欣幾位姊妹為杏兒舉行Baby Shower(產前派對)。未知道是李施嬅等人也不知道胎兒是男是女,還是要確保不泄漏半點風聲,她們送給杏兒的蛋糕有齊粉藍和粉紅兩種代表男仔、女仔的顏色,完全不露半點胎兒性別的蛛絲馬跡。

杏兒在社交網分享照片,留言︰「Thank you so much all the Kaimasssss, especially Kaima S for the 胡說八道會surprise Baby Shower and the lovely balloons for Little Lee, the bombshell cake was so much fun and we had great fun having hotpot and karaokeing.(多謝眾位契媽,特別是契媽S(李施嬅)安排的胡說八道會驚喜產前派對,還有送給Little Lee的可愛汽球。重磅炸彈蛋糕非常有趣,我們吃火鍋、唱卡拉OK,好好玩。)」

(即時娛樂)