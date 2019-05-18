胡說八道會送杏兒驚喜Baby Shower 蛋糕隱藏胎兒性別 (16:39)

炸彈蛋糕有齊粉藍和粉紅色，完全沒有杏兒腹中孩子性別的蛛絲馬跡。（胡杏兒Instagram圖片）

胡杏兒今年初宣布再度懷孕，預產期為7月的她一直未有透露胎兒性別，非常神秘﹗日前，李施嬅、黃智雯、胡蓓蔚、胡定欣幾位姊妹為杏兒舉行Baby Shower（產前派對）。未知道是李施嬅等人也不知道胎兒是男是女，還是要確保不泄漏半點風聲，她們送給杏兒的蛋糕有齊粉藍和粉紅兩種代表男仔、女仔的顏色，完全不露半點胎兒性別的蛛絲馬跡。

杏兒在社交網分享照片，留言︰「Thank you so much all the Kaimasssss, especially Kaima S for the 胡說八道會surprise Baby Shower and the lovely balloons for Little Lee, the bombshell cake was so much fun and we had great fun having hotpot and karaokeing.（多謝眾位契媽，特別是契媽S（李施嬅）安排的胡說八道會驚喜產前派對，還有送給Little Lee的可愛汽球。重磅炸彈蛋糕非常有趣，我們吃火鍋、唱卡拉OK，好好玩。）」

（即時娛樂）