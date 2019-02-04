【網民嗌棄劇】《愛‧回家》惹負評 池美麗：心臟少一點也不能承受... (17:44)

池美麗直言喜歡安仔，而安仔亦被美麗的舉動深受感動，令安仔和Bonnie之間的戀情備受衝擊。（鍾凱琪ig圖片/電視截圖）

鍾凱琪表示這兩天的心情，像過山車一樣，她學懂了一些事情，又成長了一點。（鍾凱琪ig圖片）

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》日前播出的一集，劇情講述「池美麗」（鍾凱琪飾）介入「金城安」（周嘉洛飾）和女友Bonnie（林凱恩飾）的戀情，池美麗和金城安因為山泥傾瀉，而被困貨櫃，而池美麗將食物給安仔，令安仔深受感動，搞到安仔和Bonnie的戀情受衝擊。

劇集播出後，引起極大迴響，有網民指劇情令人勾起「安心事件」，甚至嬲到揚言要「棄劇」。身為事件主角的池美麗，近日在社交網作出回應，日前她貼出和金城安在貨櫃內的合照，並說：「見到網上各位嘅評論都有正反兩方面。大家願意討論，證明劇情成功吸引到你們。雖然可能有啲評價會比較令人難以接受。不過你哋嘅責罵同埋支持，都係我的原動力。想傳達的訊息只有一樣：雖然我什麼也不是，沒有外貌，沒有能力。甚（什）麼也沒有。但不論戲裏戲外的我，都希望用我的努力，不放棄，肯付出去感動你。終有一日即使曾經負評也能變成正評。

我自己知道我有好多缺點，可能亦都好難去改善。但我相信很努力很努力很努力。你們是可以看得出來的。即使失敗，都對得住自己，對得住天地良心。對得住每一個支持自己嘅人。最後現實生活中嘅禾（我），暫時真係未有對象。宅女係每日除工作外，在屋企陪貓玩。所以係絕對唔會做小三。你哋放心。」

事隔一天，池美麗再在instagram留言：「（風波裏的美麗2）首先感謝各方媒體嘅報道，其實播出嘅時候，都冇諗過大家會有咁大迴響。甚至連東張西望都有提及到，個人真的意想不到。雖然收到你哋各方面支持嘅留言，但見到海量般負面的評論，坦白講真係有啲唔開心。（我都算係平常人，正常人畀人話嘔心，點都會有失落。）有諗過唔回應，等事情過去。但三思後，我還是希望同大家分享自己嘅小感覺。因為每一個願意追隨我ig嘅都係我最好嘅夥伴。」

然而網民繼續「狙擊」池美麗，負評不絕，她昨天繼續在社交網回應：「（風波裏的美麗最終章）首先非常非常非常之多謝這兩日媒體嘅報導（道），同在各方平台上給予支持打氣留言的朋友們。你們每一個留言我都有看到，我的心真的感覺很溫暖。不過經過這兩日，心情像過山車一樣。我好像學懂了一些事情，又成長了一點。

其實事情一開始大家因為太投入劇情，而作出一些負評。後來又因為我個人嘅言論給予支持。 對於我本人在今次事件上學懂的事情是：輿論壓力係好大，心臟少一點也不能承受。

大家在網絡上的一言一語，都是很影響被討論者嘅心情。我個人很幸運地，因為是在螢（熒）幕上工作的人。能夠在表達負面情緒後，得到龐大嘅支持。但是絕大部分人在網絡上被評（抨）擊後，都沒有我這樣幸運。很多時輿論壓力就會變成他們的心魔，這種感覺真的不好受。

在下小薯仔影響力細，但係都希望能夠在自己的社交平台上，同大家作一個小呼籲。學校上，社交上，生活上，職場上往往會有很多令人不討喜嘅人物。但是就算唔喜歡，都請不要用語言或行為去傷害任何一個身邊的人。不是偉大地叫你們嘗試去喜歡一個不喜歡的人。只是希望你們在發表個人意見時，考慮一下對方嘅感受。不喜歡的話請無視，也不要傷害。

最後本身在ig討論事件談個人感受，並不是希望引人注意。只單純地希望讓夥伴們更了解自己及分享感受。正所謂事不過三，本人對今次事件以後不打算在此再作任何回應。對於各位曾經留言及支持嘅人。再一次表達無限感激。多謝。thank you。」

（即時娛樂）