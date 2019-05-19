【紅館尾場】Mr.感恩低潮時遇上「黯然銷魂飯」 (17:58)

Mr.昨晚舉行尾場《Everyone Concert 10演唱會》，歌迷情緒高漲，開騷後不久已全場起身，主音布志綸（Alan）說︰「我想對保安說，我們的演唱會是讓歌迷企起身的，放他們一條生路吧﹗」

黎澤恩（Ronny）回憶11年前知道有唱片公司想找Mr.簽約，心裏想究竟希望40歲時可擁有跑車還是樂隊的唱片，最後他選擇了唱片，與隊友們勇敢地簽下唱片約。Ronny說︰「現在證明無錯﹗雖然我仍未買得起一輛跑車，但我擁有11張樂隊專輯。」譚健文（Dash）表示跟4位隊友一起的時光最開心，他說︰「無論之間有什麼不愉快事、嘈過什麼，Mr.都是我的快樂泉源。這10年令我找到自己，給我1000次機會都會行這條路。」

杜志烜（Tom）感激專程由加拿大返港，為Mr.擔任演唱會音樂總監的陳哲廬（Jerald）。他說︰「大家有沒有看過電影《食神》？周星馳飾演的史提芬周最不開心時，有人給了他一碗黯然銷魂飯。Mr.也有碗黯然銷魂飯，他就是Jerald。每個人都會經歷過高潮，如果你們不幸遇上低潮，希望都食到一碗叉燒飯。」

（即時娛樂）