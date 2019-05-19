已跟Raymond分手 姚子羚強調未曾介入過別人婚姻 (19:38)

【今日直擊】姚子羚傳戀上已有太太蔡宛珊（Sarika）及二奶的夜店老闆Raymond Young，陷入四角戀。有指Raymond已在辦理離婚手續，但一直隱藏二奶的存在，近日姚子羚終於知道自己是「小四」即提出分手，而她與Raymond的牀照及其他親密照亦隨之流出。

姚子羚今日黃昏返回電視城開工，並接受傳媒訪問。她說︰「首先我認識Raymond，和他交往時，他和Sarika已經分開了一段時間，至今應該已分開了兩年。我和Sarika是相識的，她也知道當時我和Raymond交往過。（你和Raymond已分手？）我們目前是普通朋友關係。（分手原因？）細節不想再講。總之，我們現在這個關係對大家是最舒服的。」

姚子羚被問到是否從未介入過別人的婚姻時說︰「我剛才已說了，我認識他時，他和Sarika已分開了，至今已兩年，這就是我得到的資料。（你和Raymond分手多久？）分手已一段時間，實際多久不想提及，因為已過去了。」

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（即時娛樂）