不知道遭拍下牀照 姚子羚被追問有否更激照片影片時話... (19:58)

【今日直擊】姚子羚傳戀上已有太太蔡宛珊（Sarika）及二奶的夜店老闆Raymond Young，她與Raymond的牀照及其他親密照今日更突然流出。已回復單身的姚子羚今日黃昏在電視城受訪，提及親密照流出時坦言曾想過原因，也懷疑過有人為何會這樣做。

她說︰「我不想深究為何有照片流出。我非常驚訝為何兩個人的一些照片會流傳了出去，這是一件幾驚訝的事，但我沒有再去想原因。（這些照片有多少人擁有？）多少人擁有？這不應問我。（你有沒有那些照片？）某些照片當然有，如我們的合照就一定有。（牀照？）牀照是我不知道的。」

姚子羚被追問是否不知道被拍下牀照時，搖頭示意她不知道。她續說︰「如果有一些我認為非常過分的行為，我會跟公司商量如何打算。總之，目前我和他是朋友關係。（遇人不淑？）要說的已說了，也澄清了﹗（被人出賣好嬲？）未有時間去想，我想澄清我和這個人一齊時，我所知是他和Sarika已分開了。（會否有很激的照片和影片？）我不知道，當然我相信我自己的事，總之目前我最想澄清是和他相識時，他和Sarika已分開了。」

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（即時娛樂）