【對愛情認真】姚子羚︰希望我的感情關係會很簡單 (20:26)

【今日直擊】姚子羚與舊愛Raymond Young的親密照今日流出，被傳是「小四」的她黃昏在電視城受訪時強調從未介入別人婚姻，認識Raymon時他已跟蔡宛珊（Sarika）分開。子羚不想深究為何有照片流出，不知道自己被拍下牀照，亦不知道會否有更激的照片和影片。

目前正在拍攝《唐人街》的她被問到可擔心新劇會受影響時說︰「我目前會做回演員本分，專注這套劇集。我也沒收到任何通知，我目前會做回演員職責，繼續拍好這套劇。（工作如常？）我只知我目前會專心工作，其他事已不重要，也會放下。」

姚子羚強調她是個對感情好認真的女仔，也希望其感情關係會很簡單。她表示就今次事件已跟Raymond聯絡。至於Raymond有何反應、可有向她道歉，姚子羚沒有透露，只叮囑傳媒問回當事人。

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（即時娛樂）