【女人力量強大】張栢芝盼找到「靈魂伴侶」：要愛就愛 (13:22)

38歲的張栢芝感情生活多姿多采，她跟謝霆鋒於2006年結婚，婚後育有兩子Lucas和Quintus，不過「鋒芝」於2011年離婚收場，去年11月栢芝第三度榮升媽媽，誕下囝囝張禮承（Marcus），Marcus眨眼已經六個月大，不過Marcus容貌從未曝光，亦未知其生父是誰。

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早前栢芝擔任內地綜藝節目《女人30+》嘉賓，節目中栢芝除提及對入行近21年在圈中經歷大起大落的感受外，她亦談及對另一半的要求。

問到38歲的栢芝，怎樣理解愛情？栢芝說：「要愛就愛，不要保留，就算傷心難過，這都是一個經歷，我自己本人，我要一個靈魂伴侶，我要一個可以和我分擔到﹑可以一起聊天﹑明白對方的一個伴侶，可以和我一起走下去。年紀老了，比如他生病我可以帶他去看醫生，我生病他帶我去看醫生的一個靈魂伴侶，所以其實我們女人力量很強大，所以我覺得不需要倚靠別人，才得到自己想要的東西，那你就會慢慢地去找到自己一條光明的路，38歲的張栢芝非常的滿足，38歲的張栢芝，很幸福。」

（即時娛樂）