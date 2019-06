姚子羚昨日被爆陷四角戀﹐不過子羚及後澄清並無介入Raymond的婚姻,又指當時Raymond已跟正印太太蔡宛珊(Sarika)分居,而Sarika受訪表示雖認識姚子羚,但跟對方不熟絡。

今日凌晨Sarika在instagram的限時動態留言:Thank you for all the love and support. I'm OK and I will stay strong. Thank you.(多謝大家的愛和支持,我沒事﹑會繼續堅強,多謝。)

(即時娛樂)