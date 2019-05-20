跟高Ling拍親熱戲令女友唔舒服 楊明向莊思明派定心丸 (15:42)

楊明和高海寧繼《婚姻合伙人》後再度合作，而二人在劇中有親熱戲，楊明表示向女友莊思明（小圖）派定心丸。（黃梓烜攝/資料圖片）

【今日直擊】楊明、高海寧（高Ling）、陳曉華、馬海倫和黃祥興等，今日為無綫新劇《網絡騙案》試造型，楊明與高Ling繼《婚姻合伙人》再度合作，他們笑言上次扮情侶，已建立默契，好開心現正播出贏口碑，對今次演前度情人好有幫忙。

談到莊思明看到男友楊明拍親熱戲，感到不舒服，但明白這行無辦法，高Ling大讚：「Lisa（莊思明）通情達理，我們好friend，拍攝的時候有打招呼，只是工作。」楊明亦向女友派定心丸：「放心，同高ling熟到爆，但點解經常對住她，懷疑她和Lisa做了手腳。」

楊明透露兩年前拍劇時，騎電單車受傷後留下陰影，今次要再為劇騎電單車，雖然不多高難度動作，但後座要載高Ling，心理壓力大：「上次炒完車，休息了兩、三個月，之後再騎電單車有怯場，所以開劇前會操車，必要時會要求用拖架協助拍攝。」

應屆港姐冠軍陳曉華初嘗拍劇滋味，知道扮演督察角色有不少戲分，希望演技上跟前輩多多學習，她笑言：「我捱得鬧的，以前都經常被人鬧，不過第一次心情好緊張，所以未開劇前要學放鬆心情。」

（即時娛樂）