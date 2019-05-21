【女神嫁人】5.18巴黎結婚 陳法拉嫁法籍男友Emmanuel (12:36)

執子之手，與子偕老。陳法拉在法國時間5月18號於巴黎，與相戀三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov共諧連理，正式成為夫婦，步入人生美好新一頁。

在風和日麗的巴黎，陳法拉身穿米蘭設計師度身訂做的白色簡約典雅的婚紗，與丈夫Emmanuel雙雙步入禮堂，接受眾親友的祝福。兩人在雙方父母及過百親友的見證下，正式成為夫婦。雖然Emmanuel原籍法國，但能操得一口流利普通話，婚禮儀式中更以普通話向法拉的父母承諾，照顧太太法拉一生一世，而老爺也同樣以普通話祝賀一對新人，場面溫馨感人。

簡單而充滿喜悅的婚禮上，一對新人除了獲得大家祝福外，法拉來自The Juilliard School的一班同學，在婚禮上獻唱及朗誦了一首莎士比亞的詩篇，同學們盡顯才華之餘，亦為現場增添了一份浪漫氣氛。Emmanuel更親手為嬌妻設計了一隻獨一無二的粉紅鑽戒，寓意兩人這段浪漫堅靱的愛情，幸福永遠。

對於正式成為Emmanuel的太太，法拉感恩的說：「最開心是可以見到來自世界各地的親戚朋友，聚集一堂。得到大家的祝福，真的很感動。」

待晚宴結束，整天穿上高跟鞋的法拉，終於可以鬆懈下來，急不及待換上早已準備的平底鞋，以愉快的心情與Emmanuel進入舞池翩翩起舞，雙雙迎接更美好的未來。

而法拉亦在社交網上載「執子之手」照，相中她和老公齊齊騷婚戒，浪漫滿瀉。

（即時娛樂）